Na cerimónia de entrega dos Grammys, que decorreu ontem à noite em Los Angeles, na Califórnia, vários dos artistas nomeados subiram também ao palco para atuar ao vivo. Foi o caso de Cardi B e Megan Thee Stallion, que apresentaram pela primeira vez nesse registo o seu êxito 'W.A.P.', adaptando porém a letra para não chocar o público televisivo.

Num outro registo, Billie Eilish cantou 'Everything I Wanted', canção premiada com o Grammy de Gravação do Ano, em cima de um carro.

Mais festiva, a inglesa Dua Lipa, vencedora do Grammy de Melhor Álbum Pop, fez um medley de dois dos seus temas, 'Levitating' e 'Don't Start Now':

Na abertura da cerimónia, o também inglês Harry Styles cantou 'Watermelon Sugar', canção que lhe valeu o Grammy de Melhor Performance Pop a Solo.

