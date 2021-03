Depois de arrasar na edição do ano passado dos Grammys, vencendo os quatro maiores prémios do evento, em 2021 Billie Eilish voltou a brilhar, ganhando o troféu de Gravação do Ano. Este foi o segundo ano consecutivo em que a artista adolescente arrebatou este prémio.

Contudo, a norte-americana considera que não mereceu a distinção, que lhe foi entregue pela canção 'Everything I Wanted'.

No seu discurso de vitória, Billie Eilish afirmou que o Grammy deveria ter ido para Megan Thee Stallion, outra das nomeadas.

"Megan, miúda, eu ia escrever um discurso a [defender] que tu é que merecias ganhar isto, mas depois pensei: 'eles nunca me vão a escolher a mim.'" Contudo, foi precisamente isso que aconteceu, o que faz de Billie Eilish a terceira artista a alguma vez ter ganho o Grammy de Gravação do Ano em anos consecutivos, depois de Roberta Flack e dos U2.



"Tiveste um ano imbatível. És uma rainha, mereces tudo no mundo", elogiou ainda Billie Eilish, dirigindo-se a Megan Thee Stallion, que estava na plateia.

Outra curiosidade sobre o palmarés de Billie Eilish nos Grammys: ontem, foi premiada pela canção 'No Time To Die', escrita para o filme do mesmo nome da saga James Bond que, devido à pandemia de covid-19, ainda não estreou. 'No Time To Die' ganhou o Grammy de Melhor Canção para Filme.

Veja aqui o discurso de agradecimento de Billie Eilish.

Quanto a Megan Thee Stallion, pode não ter ganho o cobiçado Grammy de Gravação do Ano, mas venceu nas categorias de Artista Revelação, Melhor Performance Rap e Melhor Canção Rap.