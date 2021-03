20 anos depois da edição de "Is This It", o seu primeiro álbum, os norte-americanos The Strokes venceram finalmente um Grammy.

Na cerimónia de ontem à noite, a banda de Nova Iorque aceitou o prémio de Melhor Álbum Rock, atribuído ao mais recente "The New Abnormal" (2020), por videochamada.

"Ganhámos o raio do Grammy!", congratularam-se Julian Casablancas, Fab Moretti e Nikolai Fraiture por videochamada.

Veja aqui os festejos dos Strokes, que em 2021 conheceram a sua primeira vitória - e a primeira nomeação - nos Grammys.