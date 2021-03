O violoncelista Yo-Yo Ma recebeu este sábado a segunda dose da vacina contra a Covid-19, e decidiu agradecer aos profissionais de saúde e demais utentes com um concerto especial.

Durante 15 minutos, o músico de 65 anos atuou numa clínica do estado do Massachusetts, nos Estados Unidos, mantendo - claro está - as normas básicas de segurança.

Veja o vídeo: