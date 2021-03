Um utilizador do Reddit procurou saber qual o país com mais bandas de metal por habitante, recorrendo a dados retirados do website Encyclopedia Metallum.

Este "estudo" demonstrou que é a Finlândia que ocupa o primeiro lugar da tabela, com o impressionante número de 52,3 bandas por cada 100 mil habitantes. A vizinha Suécia ocupa a segunda posição, com 37,14 bandas por cada 100 mil habitantes.

Excluindo esta análise particular, os Estados Unidos são - sem surpresa - o país com o maior número de bandas metal: há 17246 grupos registados no website em questão. Em segundo está a Alemanha, com 8156 bandas, e em terceiro o Brasil, com 3846 bandas.

Confira aqui ambas as tabelas:

Países com mais bandas de Metal per capita:

1. Finlândia: 53,2 bandas por 100 mil habitantes

2. Suécia: 37,14 bandas por 100 mil habitantes

3. Liechtenstein: 27,24 bandas por 100 mil habitantes

4. Noruega: 26,99 bandas por 100 mil habitantes

5. Islândia: 22,67 bandas por 100 mil habitantes

Países com mais bandas de Metal:

1. Estados Unidos: 17246 bandas

2. Alemanha: 8156 bandas

3. Itália: 4755 bandas

4. Brasil: 3846 bandas

5. França: 3761 bandas

6. Suécia: 3381 bandas

7. Finlândia: 2800 bandas

8. Polônia: 2512 bandas

9. Canadá: 2504 bandas

10. Espanha: 2226 bandas