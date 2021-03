Realiza-se hoje a 63º cerimónia de entrega dos Prémios Grammy, no Staples Center, em Los Angeles.

A cerimónia terá início por volta da 1h da madrugada em Portugal continental, e poderá ser vista no canal SIC Caras (a partir das 00h45). O canal E! Entertainment irá mostrar a "passadeira vermelha" a partir das 23h.

Beyoncé lidera a lista de nomeações, com nove, seguindo-se Dua Lipa, Roddy Ricch e Taylor Swift, todos com seis nomeações. Na luta estarão também artistas portugueses: Maria Mandes (nomeada na categoria de Melhores Arranjos, Instrumentais e Vocais), André Anjos (Melhor Gravação Remisturada) e Holly (Melhor Álbum de Música de Dança / Eletrónica). Os prémios serão anunciados por funcionários e gerentes de salas de espetáculos, a partir de locais como o Troubadour e o Apollo Theater, de Nova Iorque.

A apresentação estará a cargo do comediante Trevor Noah. Caberá a Harry Styles a honra de abrir o espetáculo, seguindo-se 22 outros artistas. Ao longo da cerimónia atuarão Bad Bunny, Black Pumas, Cardi B, BTS, Brandi Carlile, DaBaby, Doja Cat, Billie Eilish, Mickey Guyton, Haim, Brittany Howard, Miranda Lambert, Lil Baby, Dua Lipa, Chris Martin, John Mayer, Megan Thee Stallion, Maren Morris, Post Malone, Roddy Ricch, Harry Styles e Taylor Swift, bem como a dupla Silk Sonic, formada por Bruno Mars e Anderson .Paak.

Veja aqui os nomeados das principais categorias dos maiores prémios da indústria norte-americana da música.

Gravação do Ano

Beyoncé - Black Parade

Black Pumas - Colors

DaBaby Featuring Roddy Ricch - Rockstar

Doja Cat - Say So

Billie Eilish - Everything I Wanted

Dua Lipa - Don’t Start Now

Post Malone - Circles

Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé - Savage

Melhor Performance Rock

Fiona Apple - Shameika

Big Thief - Not

Phoebe Bridgers - Kyoto

Haim - The Steps

Brittany Howard - Stay High

Grace Potter - Daylight

Melhor Canção Rock

Phoebe Bridgers - Kyoto

Tame Impala - Lost in Yesterday

Big Thief - Not

Fiona Apple - Shameika

Brittany Howard - Stay High

Melhor Álbum Rock

Fontaines D.C. - A Hero’s Death

Michael Kiwanuka - Kiwanuka

Grace Potter - Daylight

Sturgill Simpson - Sound and Fury

The Strokes - The New Abnormal



Melhor Performance Metal

Body Count - Bum-Rush

Code Orange - Underneath

In the Moment - The In-Between

Poppy - Bloodmoney

Power Trip - Executioner’s Tax (Swing of the Axe) - Live

Melhor Álbum de Música Alternativa

Fiona Apple - Fetch the Bolt Cutters

Beck - Hyperspace

Phoebe Bridgers - Punisher

Brittany Howard - Jaime

Tame Impala - The Slow Rush



Canção do Ano

Beyoncé - Black Parade

Roddy Ricch - The Box

Taylor Swift - Cardigan

Post Malone - Circles

Dua Lipa - Don’t Start Now

Billie Eilish - Everything I Wanted

H.E.R. - I Can't Breathe

JP Saxe Featuring Julia Michaels - If The World Was Ending

Álbum do Ano

Jhené Aiko - Chilombo

Black Pumas - Black Pumas

Coldplay - Everyday Life

Jacob Collier - Djesse Vol. 3

Haim - Women In Music Pt. III

Dua Lipa - Future Nostalgia

Post Malone - Hollywood’s Bleeding

Taylor Swift - Folklore

Melhor Artista Novo

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

Melhor Performance Dupla/Grupo Pop

J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy - Un Dia (One Day)

Justin Bieber Featuring Quavo - Intentions

BTS - Dynamite

Lady Gaga com Ariana Grande - Rain On Me

Taylor Swift Featuring Bon Iver - Exile

Melhor Álbum Pop

Justin Bieber - Changes

Lady Gaga - Chromatica

Dua Lipa - Future Nostalgia

Harry Styles - Fine Line

Taylor Swift - Folklore

Melhor Performance Pop a Solo

Justin Bieber - Yummy

Doja Cat - Say So

Billie Eilish - Everything I Wanted

Dua Lipa - Don't Start Now

Harry Styles - Watermelon Sugar

Taylor Swift - Cardigan

Melhor Álbum Pop Vocal

Changes - Justin Bieber

Chromatica - Lady Gaga

Future Nostalgia - Dua Lipa

Fine Line - Harry Styles

Folklore - Taylor Swift

Melhor Álbum de Dança/Eletrónica

Arca - Kick I

Baauer - Planet’s Mad

Disclosure - Energy

Kaytranada - Bubba

Madeon - Good Faith

Melhor Performance Rap

Big Sean Featuring Nipsey Hussle - Deep Reverence

DaBaby - Bop

Jack Harlow - What’s Poppin

Lil Baby - The Bigger Picture

Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé - Savage

Pop Smoke - Dior

Melhor Álbum Rap

D Smoke – Black Habits

Freddie Gibbs & The Alchemist – Alfredo

Jay Electronica – A Written Testimony

Nas – King’s Disease

Royce Da 5’9” – The Allegory

Melhor Canção Rap

Lil Baby – The Bigger Picture

Roddy Ricch – The Box

Drake – Laugh Now, Cry Later (feat. Lil Durk)

DaBaby – Rockstar (feat. Roddy Ricch)

Megan Thee Stallion – Savage (feat. Beyoncé)

Melhor Álbum Folk

Bonny Light Horseman - Bonny Light Horseman

Leonard Cohen - Thanks for the Dance

Laura Marling - Song for Our Daughter

The Secret Sisters - Saturn Return

Gillian Welch & David Rawlings - All the Good Times

Melhor Álbum de Música Global (ex-world music)

Antibalas - FU Chronicles

Burna Boy - Twice As Tall

Bebel Gilberto - Agora

Anoushka Shankar - Love Letters

Tinariwen - Amadjar



Melhor Vídeo

Beyoncé - Brown Skin Girl

Future Featuring Drake - Life is Good

Anderson .Paak - Lockdown

Harry Styles - Adore You

Woodkid - Goliath