Diz-se de muitos guitarristas serem "mestres das seis cordas". Mas, e se forem 14?

O japonês Ichika Nito é muito provavelmente o único guitarrista do mundo a merecer essa distinção, com um vídeo no YouTube que o prova.

O vídeo, publicado este ano, já conta com mais de 1 milhão de visualizações e são muitos os comentários elogiosos. Veja aqui: