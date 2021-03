Foi em maio de 2013 que os One Direction, possivelmente a boy band mais bem sucedida da sua geração, deram o primeiro concerto de sempre em Portugal.

Dentro e fora da Altice Arena (então Meo Arena), em Lisboa, milhares de jovens admiradores aguardavam-nos com expectativa, nalguns casos há vários dias.

Numa das reportagens que pode ver em baixo uma fã confirma a teoria da repórter: "Não há um único rapaz que venha ver este concerto", deixando a hipótese de isso se ficar a dever a "vergonha".

No ano seguinte, os One Direction regressariam a Portugal, para um concerto no Estádio do Dragão, no Porto. Em 2016 suspenderiam a atividade da banda, dedicando-se os seus membros a projetos a solo.