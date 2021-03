Um professor primário do estado do Louisiana tornou-se viral, no TikTok, após partilhar um vídeo no qual ensina o abecedário aos seus alunos, ao som de 'Coming Undone', dos Korn.

O vídeo de Nick Harrison já soma mais de 130 mil likes naquela plataforma e 60 mil visualizações no Instagram, e até Jonathan Davis o partilhou no Instagram.

O sucesso do vídeo levou Harrison a prestar declarações a uma rádio local, onde aproveitou para agradecer à banda. "Nem tenho palavras, vocês são incríveis", disse.

Veja o vídeo: