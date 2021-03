Matt Berninger lançou uma versão deluxe de "Serpentine Prison", álbum a solo editado em 2020.

Esta versão conta com seis canções novas, previamente disponíveis apenas na edição limitada em vinil.

A 'Let It Be' e 'The End' juntam-se quatro versões de outros artistas: 'Big Bird' (Eddie Floyd), 'In Spite of Me' (Morphine), 'Then You Can Tell Me Goodbye' (Bettye Swann) e 'European Son' (Velvet Underground).

Ouça-as aqui: