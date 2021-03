The Weeknd irá boicotar para sempre os prémios Grammy, depois de não ter obtido qualquer nomeação para este ano pelo seu trabalho em "After Hours".

Numa declaração ao jornal The New York Times, o músico canadiano anunciou que "devido aos comités secretos" não voltará a permitir que a sua editora submeta os seus trabalhos para apreciação.

"After Hours" foi um dos álbuns que mais vendeu em 2020, obtendo também boas críticas por parte do público e da imprensa especializada, mas não valeu a The Weeknd qualquer nomeação.

Em novembro, após serem anunciados os nomeados, o músico referiu-se aos Grammys como "corruptos".