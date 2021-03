Tatanka, dos Black Mamba, é o convidado da mais recente edição do Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ. Em conversa com Luís Guerra, o músico de Sintra conta ao pormenor a escalada de emoções na final do Festival da Canção, de onde o seu grupo saiu vencedor, e revela as suas expectativas relativamente à participação na Eurovisão, que tem lugar em Roterdão (Países Baixos), no próximo mês de maio.

A infância feliz ao ar livre e sempre com música, a paixão pelo surf, a importância do reggae nos seus primeiros anos de carreira, e como Lisboa o 'dessintonizou' para a soul e o funk, sem que nunca tivesse perdido o prazer pelo rock and roll, são outras memórias percorridas.

Nesta edição do Posto Emissor, gravada antes da divulgação pelo Governo das medidas de desconfinamento, falamos também sobre o futuro da música ao vivo em Portugal e o que poderá, eventualmente, ser feito num verão que ainda se avizinha difícil para os músicos. A breve mas sumarenta obra dos canadianos Kiwi Jr. é sugestão musical para dias de sol.

A apresentação do 51º Posto Emissor está a cargo de Luís Guerra e a edição multimédia é de Joana Beleza.

Sejam bem-vindos.