Os Pink Floyd partilharam o primeiro avanço para o álbum ao vivo "Live at Knebworth 1990", que será lançado a 30 de abril: 'Shine On You Crazy Diamond'.

O disco será editado em formato CD, vinil e digital e reunirá a performance que os Pink Floyd deram no festival de Knebworth, a 30 de junho de 1990.

Haviam sido já editados em 1990 alguns excertos dessa atuação, em formato áudio e vídeo, e em 2019 a gravação completa foi integrada na caixa "The Later Years".

Ouça aqui 'Shine On You Crazy Diamond':