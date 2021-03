Paul McCartney anunciou o lançamento de uma versão "reimaginada" do seu mais recente disco, "McCartney III".

Esta versão contará com a colaboração de artistas como Josh Homme, Damon Albarn, St. Vincent ou Anderson .Paak, entre muitos outros.

A cada um desses artistas foi pedido que fizesse uma versão de um dos temas de "McCartney III", com os resultados a serem agora compilados em "McCartney III Reimagined".

"McCartney III Reimagined", que sai a 16 de abril, é precedido por 'The Kiss of Venus', numa versão da autoria do rapper norte-americano Dominic Fike.

Ouça-a em baixo e confira o alinhamento:

01. Find My Way (feat. Beck)

02. The Kiss of Venus (Dominic Fike)

03. Pretty Boys (feat. Khruangbin)

04. Women And Wives (St. Vincent Remix)

05. Deep Down (Blood Orange Remix)

06. Seize The Day (feat. Phoebe Bridgers)

07. Slidin’ (EOB Remix)

08. Long Tailed Winter Bird (Damon Albarn Remix)

09. Lavatory Lil (Josh Homme)

10. When Winter Comes (Anderson .Paak Remix)

11. Deep Deep Feeling (3D RDN Remix)

12. Long Tailed Winter Bird (Idris Elba Remix)