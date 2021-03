A canção que representará a Suíça na Eurovisão foi tornada pública esta quarta-feira e rapidamente se tornou a grande favorita, de acordo com o ranking das listas de apostas divulgado no site Eurovisionworld.com. 'Tout l'Univers' de Gjon's Tears substitui assim '10 Years' dos islandeses Daði og Gagnamagnið, que só será divulgada no próximo sábado, 13 de março.

O pódio da tabela, que junta os resultados de 14 casa de apostas, fica completo com a canção da Bulgária ('Growing Up is Getting Old' de Victoria) em segundo lugar e a canção islandesa em terceiro. No top 10, estão ainda as canções francesa, italiana, sueca, lituana, maltesa, cipriota e de São Marino.

'Love is on My Side', dos Black Mamba, que representará Portugal na Eurovisão, está em rota descendente, ficando-se neste momento pelo 26º lugar na lista de 40 canções. As semifinais da Eurovisão realizam-se nos dias 18 e 20 de maio e a grande final, da qual sairá a canção vencedora, acontece a 22 de maio. Todas as etapas vão decorrer no centro de convenções Rotterdam Ahoy. Portugal estará em competição na segunda semifinal.