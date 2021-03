Taylor Hawkins revelou à Apple Music que os Foo Fighters contrataram o produtor de "One By One", Nick Raskulinecz, por engano.

O baterista explicou que tudo se deveu a um erro por parte de Dave Grohl, que ligou para o número errado - pretendia, na verdade, Nick Oliveri, dos Queens of the Stone Age - e não teve coragem de retificar o engano.

Ainda assim, os Foo Fighters ficaram satisfeitos com o trabalho de Raskulinecz. "Ele apoiou-nos imenso", contou.

O álbum foi o primeiro a ser produzido por Raskulinecz, e incluiu êxitos como 'Times Like These' e 'All My Life'. Chegou ao 3º lugar na tabela de vendas dos Estados Unidos, alcançando o estatuto de disco de platina.

Já Nick Raskulinecz teve a oportunidade, após o "erro", de trabalhar com nomes como Deftones, Mastodon, Evanescence ou Alice in Chains.