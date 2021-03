Morreu Lou Ottens, o "pai" da cassete. Tinha 94 anos.

Ottens foi o engenheiro responsável pela tecnologia que permitiu não só a criação da cassete - em 1954, quando trabalhava na Philips - mas também do compact disc, anos mais tarde.

A primeira cassete de plástico foi comercializada em 1963, com o slogan "mais pequena que um maço de cigarros". Pouco depois, a Philips e a Sony anunciam uma parceria que, em última instância, levará a números impressionantes: mais de 100 mil milhões de cassetes vendidas.

Apesar disso, e do recente revivalismo deste formato, Ottens acreditava piamente não na cassete mas no CD - dizendo que "nada possuía um melhor som" do que este último.