Está quase a ser lançado um novo videojogo das famosas "Tartarugas Ninja", intitulado "Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge".

O primeiro trailer do jogo foi já divulgado e conta com uma surpresa: o tema-título será cantado por Mike Patton, dos Faith No More.

"Trabalhar nas 'Tartarugas Ninja' foi um prazer", disse o músico ao website Metal Sucks. "Encarnei o meu espírito ninja para gravar a faixa que os meus irmãos de capa dura merecem".

Veja o trailer: