Nuno Markl recordou, no seu Instagram, o dia em que conheceu os músicos do Trio Odemira e ficou encantado com o seu sentido de humor.

A propósito da morte de um dos membros da banda portuguesa, Carlos Costa, que faleceu no passado domingo, o radialista escreve: "Passei toda uma vida a usar a música do Trio Odemira para efeitos de comédia - o seu lendário 'Anel de Noivado' era o tema da minha rubrica de análise a canções portuguesas, Laboratolarilolela, na Antena 3. Quis o destino que o Vasco Palmeirim se lembrasse de os contactar para subirem connosco ao palco do MEO SW para cantarem com a equipa das Manhãs da Rádio Comercial uma versão muito particular do seu grande hit sobre frustração romântica em casamento."



"Então aí conheço os irmãos Costa - Júlio e Carlos - e qualquer expectativa que eu tivesse sobre eles saiu pulverizada. Júlio, senhor de um sentido de humor tão ácido, tão autoparódico; Carlos, geek inveterado de banda desenhada desde sempre. Ambos cultos, tão deliciados com a erudição como com o claro gozo que lhes dava cantar para o povo. Gozavam com tudo. Connosco, com eles", garante Nuno Markl, que acabou por falar mais com Carlos Costa, por com ele partilhar a paixão pela BD.

Leia aqui a homenagem de Nuno Markl a Carlos Costa e ao seu irmão, Júlio.