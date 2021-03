“Pink Floyd Live at Knebworth 1990”, álbum ao vivo dos Pink Floyd, vai ser editado em CD, vinil e nas plataformas digitais, a 30 de abril.

Excertos da atuação dos Pink Floyd nesse festival tinham sido editados em 1990 em suporte áudio em “Knebworth – The Album” (‘Comfortably Numb’ e ‘Run Like Hell’) e em vídeo em “Knebworth – The Event” (‘Shine On You Crazy Diamond’ e ‘Run Like Hell’). Em 2019 o concerto da banda inglesa teve a primeira edição integral oficial integrado na caixa “The Later Years”, com som remisturado e apresentado em CD, Blu-ray e DVD.

Para já apenas está marcada a saída em CD, 2 LP e digital, mas é certo que o vídeo também venha a ter direito a edição própria.

O festival decorreu a 30 de junho de 1990, frente à Knebworth House, Knebworth, Inglaterra, celebrou a entrega dos Silver Clef Awards e a habitual recolha de fundos em beneficência da Nordoff Robbins. Nele participaram Cliff Richard and The Shadows, Paul McCartney, Eric Clapton, Tears For Fears, Status Quo, Dire Straits, Elton John, Robert Plant, Jimmy Page e os Genesis. A assistência foi calculada em 120 mil pessoas.

A propósito desta edição de “Pink Floyd Live at Knebworth 1990”, a Warner divulgou declarações de David Munns, presidente da Nordoff Robbins: “Foi um momento marcante no compromisso da indústria da música com a Nordoff Robbins, com o BRIT Trust e com o conceito da BRIT School. O dinheiro angariado permitiu a criação da BRIT School e a expansão considerável dos serviços da Nordoff Robbins.” E declarações de Nick Mason: “Para mim, que sou do norte de Londres, era quase como jogar em casa, mas com a satisfação acrescida da reunião da banda depois de mais de um ano de digressão [a tour de “A Momentary Lapse of Reason”]. E também foi uma oportunidade de ouvir tocar a maravilhosa [saxofonista] Candy Dulfer – eu era fã dela há muito tempo mas infelizmente não a tínhamos podido utilizar mais vezes. E também tivemos como convidado o nosso grande amigo Michael Kamen. O Michael tinha contribuído imenso para os Pink Floyd nos dez anos anteriores, e é fantástico termos a sua música no disco.”

Além dos convidados especiais Candy Dulfer (em ‘Shine On You Crazy Diamond’ e ‘Money’) e Michael Kamen (teclas em ‘Comfortably Numb’ e ‘Run Like Hell’), um dos grandes atrativos deste concerto é o facto de registar a última vez que a cantora Clare Torry acompanhou os Pink Floyd com o seu famoso solo em ‘The Great Gig In The Sky’.

Este é o terceiro lançamento isolado de conteúdos de “The Later Years”, depois de “Delicate Sound of Thunder” e da gravação de ‘Arnold Layne’ no tributo a Syd Barrett em 2007.

Alinhamentos:

LP

Lado A

1 Shine On You Crazy Diamond, Parts 1-5

2 The Great Gig In The Sky

Lado B

1 Wish You Were Here

2 Sorrow

Lado C

1 Money

Lado D

1 Comfortably Numb

2 Run Like Hell

CD