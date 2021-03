O videoclip para 'What's Up', êxito das 4 Non Blondes, ultrapassou os mil milhões de visualizações no YouTube.

O tema foi originalmente editado em 1992, fazendo parte de "Bigger, Better, Faster, More!", único disco de estúdio lançado pela banda de Linda Perry.

Apesar de o álbum ser de 1992, a banda só ‘rebentou’ com este single em 1993. 'What's Up' foi um sucesso em Portugal, tendo inclusivamente o tema sido interpretado no programa de talentos “Chuva de Estrelas”.

Reveja aqui o vídeo: