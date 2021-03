Lady Gaga partilhou, nas redes sociais, as primeiras imagens dos bastidores do seu novo filme, "House of Gucci".

A cantora norte-americana irá interpretar Patrizia Reggiani, ex-mulher de Maurizio Gucci, herdeiro do império Gucci, que foi assassinado em 1995 a mando de Patrizia.

Gaga contracenará ao lado de Adam Driver (Maurizio), tendo partilhado uma foto de ambos junto a um cenário montanhoso, com neve.

"House of Gucci" será o primeiro filme de Lady Gaga desde "Assim Nasce Uma Estrela", de 2018, que lhe valeu uma nomeação para um Óscar de Melhor Atriz e o prémio para Melhor Canção Original. O filme tem estreia marcada para o dia 24 de novembro.