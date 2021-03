Poucos dias depois de se ter sagrado vencedora do Festival da Canção, 'Love is on my Side' dos Black Mamba está a originar variadíssimas reações por parte de fãs estrangeiros da Eurovisão.

Fãs espanhóis, ingleses, irlandeses, australianos e de outras nacionalidades parecem concordar que é uma canção "bonita" mas um pouco "repetitiva", que pode passar despercebida "no meio de todas as outras canções".

"Parece uma balada jazz intemporal", diz um vlogger da Eurovoxx antes de elogiar a voz de Tatanka. "Estou tão habituado a que Portugal envie canções em português, que é refrescante ver-vos a enviar algo em inglês", acrescenta, "acho que tem melhores hipóteses por ser em inglês. Não quero que me odeiem por dizer isto, mas chega a um público mais vasto".

Elogiando a voz "super peculiar e diferente" de Tatanka, o blog espanhol RandomSpainVlog aprova 'Love is on My Side', apesar de dizer que é "um bocado lenta, linear e repetitiva".

Por seu lado, os comentadores do vlog EuroDrama também elogiam a voz, embora um deles diga que não está "totalmente convencido com a canção" por ser "um bocado repetitiva. "É uma canção de qualidade. Podes gostar mais ou menos", diz o outro comentador, acrescentando que está "muito orgulhoso" dos seus "vizinhos".