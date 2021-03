Zayn Malik deixou duras críticas aos Grammys, após mais um ano sem ser nomeado em qualquer uma das categorias de prémios.

O ex-One Direction acusou, nas redes sociais, a organização dos Prémios Grammy de agir por "favor".

"Sem prendas não há nomeações. Para a próxima mando-lhes um cesto de bolos. Que se lixem os Grammys e toda a gente associada a eles", escreveu, no Twitter.

Ao longo da sua carreira, Zayn nunca recebeu qualquer nomeação para um Prémio Grammy - nem mesmo com os One Direction. O mais próximo que esteve foi em 2018, quando 'I Don't Wanna Live Forever', tema no qual colabora com Taylor Swift, foi nomeada para Melhor Canção Escrita Para Media Visuais.