Beyoncé deixou uma mensagem de apoio a Meghan Markle, na sequência da entrevista que a atriz deu a Oprah Winfrey, acompanhada pelo marido, o Príncipe Harry.

"Obrigado, Meghan, pela tua coragem e liderança", escreveu a cantora no seu website. "Todas nos sentimos fortalecidas e inspiradas por ti".

Na véspera, aquando do Dia Internacional da Mulher, Beyoncé já havia incluído Meghan Markle numa lista de 12 mulheres que definiu como "transgressoras". "São as que criaram a sua própria maneira de contar as suas histórias", explicou.