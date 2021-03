O produtor de música eletrónica português Holly tem o seu nome inscrito nos créditos de "Planet's Mad", álbum do norte-americano Baauer nomeado para o Grammy de Melhor Álbum de Dança/Eletrónico.

Irmão de DJ Ride, Holly é responsável pela coprodução de oito dos temas de "Planet's Mad", tendo também assinado uma remistura da canção 'Home'. Recorde-se que o DJ e produtor, oriundo das Caldas da Rainha mas a residir nos Estados Unidos, atuou na edição de 2019 do festival californiano de Coachella.

A competir com "Planet's Mad" nos Grammys estão álbuns de Arca ("KiCk i"), Disclosure ("Energy"), Kaytranada ("Bubba") e Madeon ("Good Faith"). Os vencedores serão conhecidos na cerimónia do próximo domingo, 14 de março.

Depois da colaboração com Baauer, Holly, que tem também no currículo parcerias com Capicua, Profjam, Slow J, Lhast, Papillon ou Tokimonsta, produziu, recentemente, o tema 'Sai do Meu Hood', dos Wet Bad Gang.

Em nome próprio, o mais recente lançamento é 'Just Enough', outra colaboração com Baauer, integrada na mixtape "Dark Skies & Holy Grail".