Justin Bieber assinalou o Dia da Mulher, celebrado na passada segunda-feira, com uma mensagem partilhada com os fãs no Instagram. "Mulheres, vocês são super-heroínas e merecem ser celebradas todos os dias", escreveu o artista canadiano.

"Sei que fui ingénuo, que não fui empático com as mulheres no passado e que ignorei as suas lutas", começa por dizer, "estou a aprender todos os dias, ao lado da minha mulher, observando todas as batalhas que ela enfrenta e que eu nunca terei de enfrentar".

Bieber diz-se "empenhado" em ser um homem melhor, "mais consciente das dificuldades por que as mulheres passam e os homens nunca passarão".