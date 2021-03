Serj Tankian voltou a abordar as divergências políticas entre si e o seu cunhado, e colega de banda, John Dolmayan.

Em entrevista ao website Consequence of Sound, o vocalista dos System of a Down garantiu que os dois são "bons amigos".

"Claro que já discutimos muitas coisas, incluindo a política", disse. "Quando não concordas com alguém num tema em específico, isso não significa que não concordes em outras coisas. Concordamos no que diz respeito à Arménia, por exemplo".

"Somos bons amigos, ele é da família e é o baterista da minha banda, mas no que toca à política americana estamos em extremos opostos", continuou.

"Adoro-o e respeito-o, mas não à suas ideias. E consigo viver com isso, e ele também, porque nos respeitamos mutuamente. Não falamos sobre isso muitas vezes, porque chega a um ponto em que, se não encontrares um ponto em comum, mais vale falar de outra coisa".