A RTP divulgou as votações de público e júri em cada uma das eliminatórias do Festival da Canção.

Ganha pelos Black Mamba, com 'Love is on My Side', a edição deste ano do Festival da Canção contou com duas semifinais, com dez concorrentes cada. Na primeira subiram ao palco os vencedores Black Mamba e outros concorrentes que se apurariam para a final, como Valéria (com uma canção de Hélder Moutinho), Fábia Maia, Sara Afonso (cantando um tema de Filipe Melo) e os Karetus com Romeu Bairos. Na segunda eliminatória, foram apurados EU.CLIDES (com um tema de Pedro da Linha), Joana Alegre, Pedro Gonçalves, Carolina Deslandes e NEEV.

Segundo as votações agora reveladas pela RTP, júri e público divergiram sempre. Na primeira semifinal, Sara Afonso foi a favorita do júri, tendo os Black Mamba recolhido a preferência do público. Na segunda, Carolina Deslandes ganhou os favores do júri, enquanto NEEV foi o eleito dos espectadores.

As assimetrias foram evidentes: na primeira eliminatória, Fábia Maia conseguiu 8 pontos do júri e apenas 2 do público; Sara Afonso recebeu a pontuação máxima (12 pontos) do júri e 7 do público e Valéria foi mais valorizada pelo público, recebendo 10 pontos do televoto e 6 do júri. Na segunda, os maiores desencontros registaram-se na canção interpretada por EU.CLIDES, que recebeu 10 pontos do júri e 3 do público, e na de Virgul, cantada por Ariana, premiada com 6 pontos pelo júri e apenas 1 pelo público. Já Pedro Gonçalves e Graciela, cantando um tema de João Vieira, receberam mais votos do público do que do júri (7/3 no primeiro caso e 6/2 no segundo).



No que toca aos concorrentes que viriam a disputar os lugares cimeiros na final de 6 de março, nas semifinais Carolina Deslandes obteve a pontuação máxima (12 pontos) do júri e 10 do público, enquanto NEEV recebeu 8 pontos do júri e 12 do público. Aos Black Mamba, que viriam a ganhar, couberam 10 pontos de júri e 12 do público.

O desencontro entre público e júri, agora nacional, viria a acentuar-se na final, na qual Carolina Deslandes voltou a ser a favorita do júri, dele recebendo 12 pontos, aos quais se juntaram 8 do público, e NEEV revelou-se o predileto do público, que lhe deu 12 pontos, aos quais se juntaram 5 no cômputo da votação do júri das várias regiões do país.

A vitória acabaria assim por sorrir aos Black Mamba, que receberam 10 pontos quer do júri, quer do público, ficando portanto em segundo lugar em ambas as votações, mas em primeiro no somatório total e subsequente desempate.



Veja aqui os votos de cada eliminatória que conduziu à final.



Primeira semifinal, 20 de fevereiro

The Black Mamba - Love is on My Side - 10 pontos do júri, 12 do público

Valéria - Na Mais Profunda Saudade - 6 pontos do júri, 10 do público

mema - Claro Como Água - 2 pontos do júri, 1 do público

Nadine - Cheguei Aqui - 1 ponto do júri, 6 do público

Miguel Marôco - Girassol - 3 pontos do júri, 5 do público

Fábia Maia - Dia Lindo - 8 pontos do júri, 2 do público

IRMA - Livros - 5 pontos do júri, 3 do público

Karetus - Saudades - 8 pontos do júri, 7 do público

Sara Afonso - Contramão - 12 pontos do júri, 7 do público

IAN - Mundo - 4 pontos do júri e 4 do público



Segunda eliminatória, 27 de fevereiro

Da Chick - I Got Music - 1 ponto do júri e 5 do público

Tainá - Jasmim - 4 pontos do júri e 2 do público

Ariana - Mundo Melhor - 6 pontos do júri e 1 do público

EU.CLIDES - Volte-Face - 10 pontos do júri e 3 do público

Joana Alegre - Joana do Mar - 7 pontos do júri e 8 do público

Pedro Gonçalves - Não Vou Ficar - 3 pontos do júri e 7 do público

Ana Tereza - Com um Abraço - 5 pontos do júri e 4 do público

Carolina Deslandes - Por um Triz - 12 pontos do júri e 10 do público

João Vieira - A Vida Sem Acontecer - 2 pontos do júri e 6 do público

NEEV - Dancing in the Stars - 8 pontos do júri e 12 do público

Veja os resultados da final.

Na final, estas foram as votações de júri de várias regiões de Portugal e do público:



Karetus - Saudades - 4 pontos do júri, 6 do público

Joana Alegre - Joana do Mar - 6 pontos do júri, 3 do público

Fábia Maia - Dia Lindo - 2 pontos do júri, 1 do público

Valéria - Na Mais Profunda Saudade - 3 pontos do júri, 7 do público

Carolina Deslandes - 12 pontos do júri, 8 do público

NEEV - Dancing in the Stars - 5 pontos do júri, 12 do público

Pedro Gonçalves - Não Vou Ficar - 1 ponto do júri, 4 do público

Sara Afonso - Contramão - 8 pontos do júri, 5 do público

EU.CLIDES - Volte-Face - 7 pontos do júri, 2 do público

The Black Mamba - Love is on My Side - 10 pontos do júri e 10 do público