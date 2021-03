Lizzo reagiu com ironia a uma pergunta que lhe fizeram, sobre a forma como lida com a obesidade.

A rapper partilhou, no Instagram, um vídeo onde troça da questão em si. "Acordo na minha cama obesa, ponho os meus chinelos obesos da Louis Vuitton e entro na minha enorme e obesa casa de banho, olho para o meu escolho obeso, que vai de parede a parede, e ensaboo-me com as loções mais caras e obesas", começa por dizer.

"Entro na minha cozinha obesa, linda, moderna, e mal lá entro já ganhei mais um milhão de dólares obesos. A minha conta bancária é tão obesa que tentei com que ela fizesse dieta, mas ela é teimosa, não me ouve", completou.

Veja o vídeo: