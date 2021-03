Já começaram as apostas para a Eurovisão e a canção que representará Portugal, 'Love is on My Side' dos Black Mamba, posiciona-se, neste momento, no 24º lugar de uma lista liderada pela canção da Islândia, '10 Years' de Daði og Gagnamagnið (com 11% de hipóteses de vencer, neste momento), que só será divulgada no próximo sábado, 13 de março.

No top 5 das canções com mais hipóteses de ganhar a edição deste ano da Eurovisão, que se realiza em maio em Roterdão, na Holanda, estão 'Zitti e Buoni' de Måneskin (Itália) em 2º; 'Voilà' de Barbara Pravi (França) em 3º; Victoria (Bulgária) em 4º - a canção só será divulgada esta quarta-feira; e 'Discoteque' de The Roop (Lituânia) em 5º.

A lista divulgada no site Eurovisionworld.com junta os resultados de 14 casas de apostas e mostra que 'Love is on My Side' tem, neste momento 1% de hipóteses de vencer o concurso. A canção portuguesa está à frente das canções da Irlanda, Alemanha, Israel ou Espanha.

As semifinais da Eurovisão realizam-se nos dias 18 e 20 de maio e a grande final, da qual sairá a canção vencedora, acontece a 22 de maio. Todas as etapas vão decorrer no centro de convenções Rotterdam Ahoy. Portugal estará em competição na segunda semifinal, na qual também participa a Islândia, o país favorito à vitória neste momento.