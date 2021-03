A 70 dias de começar a edição de 2021 da Eurovisão, na qual Portugal se fará representar pela canção 'Love is on My Side' dos Black Mamba, os fãs do festival europeu foram chamados a votar na melhor canção vencedora dos últimos dez anos.

Mais de 160 mil pessoas votaram, até ao momento, no site eurovisionworld.com, e destacada no primeiro lugar está 'Euphoria', canção sueca interpretada por Loreen que venceu a edição de 2012: recolheu mais de 50 mil votos, o que equivale a 30%.

'Amar Pelos Dois', canção de Salvador e Luísa Sobral que venceu a edição de 2017, fica-se pelo quinto lugar, com mais de 12 mil votos (7%), atrás de 'Arcade', vencedora holandesa da edição de 2019; 'Only Teardrops', vencedora dinamarquesa da edição de 2013; e 'Heroes', vencedora sueca da edição de 2015.

A canção israelita que saiu vencedora da edição de 2018, realizada em Lisboa, 'Toy', de Netta, está no oitavo lugar, ainda assim à frente de 'Rise Like a Phoenix', canção da drag queen austríaca Conchita Wurst, que ganhou em 2014.

1. Loreen - 'Euphoria' (Suécia, 2012)

2. Duncan Laurence - 'Arcade' (Holanda, 2019)

3. Emmelie de Forest - 'Only Teardrops' (Dinamarca, 2013)

4. Måns Zelmerlöw - 'Heroes' (Suécia, 2015)

5. Salvador Sobral - 'Amar Pelos Dois' (Portugal, 2017)

6. Jamala - '1944' (Ucrânia, 2016)

7. Lena - 'Satellite' (Alemanha, 2010)

8. Netta - 'Toy' (Israel, 2018)

9. Conchita Wurst - 'Rise Like a Phoenix' (Áustria, 2014)

10. Ell & Nikki - 'Running Scared' (Azerbaijão, 2011)