O Ziggo Dome, em Amesterdão, acolheu este fim de semana 1300 pessoas, que assistiram e dançaram com os sets dos DJs Sam Feldt, Lady Bee e Sunnery James & Ryan Marciano.

O evento fez parte de um estudo encetado pelo Fieldlab, a pedido do governo holandês, que visa determinar de que forma se poderão levantar as restrições impostas sobre a indústria da vida noturna, devido à pandemia.

Os participantes foram divididos em cinco "bolhas" com 250 pessoas cada e uma com 50, cada qual com restrições distintas. Numa delas foi pedido, por exemplo, aos participantes que usassem sempre máscara, ao passo que noutra foi possível andar sem máscara e sem respeitar o distanciamento social.

A outro grupo foram dadas bebidas fluorescentes, e foi-lhes dito para que gritassem e cantassem o mais alto possível, para examinar a quantidade de saliva que deitavam. Todos os presentes foram testados à Covid-19, e voltarão a ser testados dentro de 5 dias.

Os Países Baixos estão neste momento em confinamento, existindo um dever de recolhimento obrigatório entre as 21h e as 4h30 da madrugada.