Eminem apontou baterias contra todos aqueles que o têm tentado cancelar, com um verso no tema 'Tone Deaf'.

O rapper partilhou esta semana o vídeo para a canção, incluída em "Music to be Murdered By - Side B", LP editado em 2020, destacando as críticas de que tem sido alvo ao longo das últimas semanas.

Essas críticas têm origem numa campanha criada no TikTok, que visa "cancelar" o rapper devido à letra de 'Love the Way You Lie', de 2010.

"Não parar nem quando tiver cabelos brancos / Porque eles não vão parar até me cancelarem", afirma, em 'Tone Deaf'. Veja o vídeo: