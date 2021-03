Simone de Oliveira dá uma entrevista à edição desta segunda-feira do "Diário de Notícias", na qual recorda que, quando se quis divorciar, não pôde fazê-lo, uma vez que, nos anos 60, não era possível fazê-lo em Portugal. A cantora conseguiu obter apenas a separação judicial de pessoas e bens.

"Uma menina que casa pela igreja e, ao fim de três meses, foge, não era nada normal para aquela altura. As mulheres apanhavam dos maridos e ficavam em casa. Saí de casa e não me arrependo de nada. Lutei muito para ter a minha liberdade. Ser mulher é uma coisa boa, mas para ser honesta gostava de ter sido homem", confessa Simone de Oliveira.

Justificando-se, a intérprete de 'Desfolhada" explica: "Teria sido mais fácil manter as atitudes que tive se fosse homem, talvez não tivesse sido tão penalizada por fazer coisas que considerava absolutamente normais e naturais. Um dia fui chamada ao liceu da minha filha, perguntei se havia algum problema com a Eduarda, a diretora diz-me que não há problema, que ela é extraordinária, mas estava confusa. E disse: 'O que me espanta é como é que a filha de uma cantora, que se deita tarde, que fuma e usa decotes, pode ser tão boa aluna?'", recorda a artista, hoje com 83 anos, em pleno Dia da Mulher.