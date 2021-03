Os Black Mamba mostraram-se surpreendidos depois da vitória no Festival da Canção, este sábado, com a canção 'Love is on My Side'. Em entrevista à RTP, no final do evento, Tatanka e a sua banda revelaram o que sentiram ao ganhar: "não estávamos à espera, sabes porquê? Por uma questão muito simples: o inglês".

"Fizemos história hoje. Somos a primeira canção vencedora em inglês. Não estávamos à espera disso", acrescenta o músico, "sabíamos que o NEEV era mais favorito do que nós, pelo menos os números no YouTube diziam isso, mas sabíamos que era muito difícil bater as canções em português".

Tatanka acreditava que as hipóteses eram poucas, olhando às "lindas cantigas" de Carolina Deslandes, Joana Alegre ou Filipe Melo. "Tínhamos canções lindas em português. Os únicos comentários não tão bons que tínhamos nas redes sociais eram porque a cantiga não era em português. E por essa razão, não estávamos mesmo nada à espera de ganhar".

"Quando eu fiquei com aquela cara de cu, chamemos-lhe assim, quando ganhámos era mesmo verdadeira. Não foi aquela coisa tipo Óscares”, termina o músico. Os Black Mamba vão representar Portugal na Eurovisão, em maio - reveja a atuação vitoriosa.