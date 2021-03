NEEV, o músico que no passado sábado foi um dos finalistas do Festival da Canção, congratulou-se no seu Instagram pelo desfecho desta experiência.

"Foi o final de um capítulo, mas o inicio de uma grande história que vamos continuar a escrever juntos. Foi uma honra partilhar esta noite convosco", escreveu Bernardo Neves, de 26 anos, no Instagram.

Considerado um dos favoritos à vitória na final de 6 de março, inclusivamente pelos leitores da BLITZ, NEEV foi o concorrente mais votado pelo público, seguido pelos Black Mamba, que se viriam a sagrar vencedores, e por Carolina Deslandes. Do júri, o músico de Cascais recebeu 5 pontos, correspondentes a um sexto lugar na ordem de preferências.