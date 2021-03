Do Dia da Mulher, Agir dedicou um post no Instagram a dez mulheres que o inspiram.

Além da sua mãe, a atriz Helena Isabel, e da sua mulher, Catarina Gama, o cantor que, na semana passada, interpretou clássicos do seu pai, Paulo de Carvalho, no Festival da Canção, elogia hoje as atrizes Rita Blanco, Sónia Balacó e Eunice Muñoz, as cantoras Sara Tavares e Catarina Deslandes, a apresentadora de televisão Catarina Furtado e as políticas Isabel Moreira e Alexandra Ocasio-Cortez.

Veja aqui o elogio de Agir às mulheres que o inspiram.