'Love Is On My Side', dos Black Mamba, é a canção vencedora do Festival da Canção 2021, que teve lugar este sábado.

A canção irá representar Portugal no festival da Eurovisão, no próximo mês de maio, em Roterdão (Países Baixos).

Veja a atuação:

'Por Um Triz', de Carolina Deslandes, venceu a votação do júri regional, tendo 'Dancing in the Stars', de NEEV, sido a preferida do público. No cômputo das duas votações, tanto a canção de Deslandes como a dos Black Mamba (que foi a 2ª melhor tanto para o júri como para o público) terminaram no lugar cimeiro com os mesmos pontos (20), prevalecendo a preferência do público.

Classificação final:

1. 'Love Is On My Side', Black Mamba

2. 'Por Um Triz', Carolina Deslandes

3. 'Dancing in the Stars', NEEV

4. 'Contramão', Sara Afonso

5. 'Na Mais Profunda Saudade', Valéria

6. 'Saudade', Karetus

7. 'Joana do Mar', Joana Alegre

8. 'Volte-Face', Eu.clides

9. 'Não Vou Ficar', Pedro Gonçalves

10. 'Dia Lindo', Fábia Mais

A atuação depois de ser anunciada a vitória: