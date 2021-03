Os Tame Impala deram, na passada sexta-feira, o primeiro de dois concertos em formato "Sound System" na cidade de Perth, na Austrália.

O número de casos de Covid-19 tem sido, nesse país, extremamente reduzido, o que permite a realização de espetáculos ao vivo.

O conceito "Sound System" foi concebido por Kevin Parker durante o período de isolamento, e teve a sua estreia numa série de aparições televisivas, onde o grupo reinterpretou temas da sua discografia recorrendo a sintetizadores, sequenciadores e samplers.

Veja aqui alguns vídeos e o alinhamento do concerto:

Apocalypse Dreams

Endors Toi

Keep on Lying

Nangs

Borderline

Daffodils [Mark Ronson]

Patience

Breathe Deeper

Music to Walk Home By

Gossip

One More Year

Beverly Laurel

Reality in Motion

Why Won’t You Make Up Your Mind?

Thunderstruck

Let It Happen

Is It True

Glimmer

The Less I Know the Better