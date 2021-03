Mattew Followill, guitarrista dos Kings of Leon, deu uma entrevista à BLITZ a propósito de "When You See Yourself", o oitavo álbum da banda norte-americana, já nas lojas e nos serviços de streaming.

Sobre os guitarristas que mais admira, o músico de 36 anos partilha: "Quando era criança, ouvia o Jimi Hendrix e pensava: 'que guitarrista incrível'. Sinceramente, os guitarristas que adorava quando era miúdo, antes de me ter descoberto, eram aqueles que se destacavam mais, como os guitarristas dos Thin Lizzy. Foi assim que tudo começou. Mas não me parece que eu tenha o som desses guitarristas", ressalva.

"Agora tenho muito respeito pelo George Harrison [dos Beatles] e adoro a forma de ele tocar guitarra. [Prefiro] guitarras mais subtis, guitarras que apoiam as canções. É aquilo que ambiciono [fazer], agora: tentar melhorar a canção, em vez de me destacar na guitarra."

Ainda sobre a sua relação com as guitarras, Matthew Followill partilhou: "Não sou um grande colecionador, mas claro que adoro guitarras. Não têm de ser caras, nem colecionáveis. Prefiro guitarras vintage, mas não têm de ser as mais colecionáveis, só têm de ter aquele som original."



