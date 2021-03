A jovem guitarrista Jasmine Star, de apenas 17 anos, está a dar que falar após ter criado solos de guitarra para canções de bandas como os Foo Fighters ou os Greta Van Fleet - que não os incluíram nos seus temas originais.

Com o seu trabalho, Jasmine conseguiu inclusive um programa próprio no canal de YouTube da rádio norte-americana 95.5 KLOS, onde é possível ver e ouvir o que fez com 'Shame, Shame', dos Foo Fighters, e 'Heat Above', dos Greta Van Fleet.

Confira aqui: