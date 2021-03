'Love Is On My Side', dos Black Mamba, é a canção vencedora do Festival da Canção 2021 e vai representar Portugal na Eurovisão, em Roterdão, no próximo mês de maio.

É a primeira vez em 55 edições que a canção vencedora não é cantada em português.

Na final de sábado, 'Por Um Triz', de Carolina Deslandes, venceu a votação do júri nacional, tendo 'Dancing in the Stars', de NEEV, sido a preferida do público. No cômputo das duas votações, tanto a canção de Deslandes como a dos Black Mamba (que foi a 2ª melhor tanto para o júri como para o público) terminaram no lugar cimeiro com os mesmos pontos (20), prevalecendo a preferência do público.

