A revista Metal Hammer elegeu 'Chop Suey!', dos System of a Down, como a melhor canção metal do séc. XXI.

A revista recorreu a um método tão científico quanto o possível para chegar a esta conclusão, consultando críticos, músicos e também os seus próprios leitores.

Apesar da concorrência de nomes como os Slipknot, Ghost ou Deftones, foram os System of a Down que acabaram por levar o "troféu".

Instado a comentar, o guitarrista Daron Malakian disse-se "orgulhoso". "Deixa-me orgulhoso saber que o que fizemos ainda perdura, que as pessoas ainda sentem uma ligação com isso", afirmou.

"É engraçado que esta cançãozinha, com a qual passei um curto momento numa carrinha, se tenha tornado em algo sem o qual as pessoas não conseguem imaginar as suas vidas. Isso, para mim, é especial".