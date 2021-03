A final do Festival da Canção 2021, da qual sairá a canção que representará Portugal na Eurovisão, em maio, realiza-se este sábado, 6 de março, às 21h, sendo transmitida em direto no canal 1 da RTP.

As 10 canções em competição, que podem ser escutadas pela ordem em que serão apresentadas no fundo desta página, serão votadas por 7 júris regionais (cinco em Portugal continental, Madeira e Açores) e pelos espectadores, numa ponderação de 50/50.

O resultado final será a soma da votação do júri e da votação do público. Em caso de empate, vence a canção que obtiver mais votos por parte do público.

Com apresentação de Filomena Cautela e Vasco Palmeirim, o programa contará também com atuações de vários convidados em momentos de homenagem a Carlos do Carmo e aos álbuns "Mudam-se os Tempos Mudam-se as Vontades", de José Mário Branco, "Cantigas do Maio" de José Afonso e "Os Sobreviventes" de Sérgio Godinho, gravados há 50 anos.

Ana Moura, Camané e Ricardo Ribeiro juntam-se ao trio que acompanhava Carlos do Carmo, liderado pelo guitarrista José Manuel Neto, para prestar homenagem ao fadista falecido no início do ano, mas também Dino D'Santiago interpretará uma canção daquela que foi a voz de todas as canções concorrentes ao Festival da Canção de 1976.

A cargo dos Clã, ficará a reinvenção de algumas canções dos álbuns de José Mário Branco, José Afonso e Sérgio Godinho, fazendo-se acompanhar por Cláudia Pascoal e Filipe Sambado.

Numa votação online, levada a cabo pela BLITZ, a canção 'Dancing in the Stars', de Neev, surge como favorita à vitória, tendo reunido 30,8% dos votos. Em segundo lugar, a uma distância curta, está 'Por Um Triz', de Carolina Deslandes, com 28.68% dos votos.

Em termos de audições nas plataformas de streaming YouTube e Spotify, a BLITZ apurou que a canção de Carolina Deslandes segue destacada na frente, logo seguida por 'Saudade', dos Karetus e Romeu Bairos.

Canção nº 1. Karetus & Romeu Bairos - 'Saudade'

Canção nº 2. Joana Alegre - 'Joana do Mar'

Canção nº 3. Fábia Maia - 'Dia Lindo'

Canção nº 4. Valéria - 'Na Mais Profunda Saudade'

Canção nº 5. Carolina Deslandes - 'Por Um Triz'

Canção nº 6. Neev - 'Dancing in the Stars'

Canção nº 7. Pedro Gonçalves - 'Não Vou Ficar'

Canção nº 8. Sara Afonso - 'Contramão'

Canção nº 9. Eu.Clides - 'Volte-Face'

Canção nº 10. The Black Mamba - 'Love is on My Side'