Para quem lá esteve, pode parecer que foi ontem, mas o primeiro concerto dos Foo Fighters em Portugal aconteceu a 22 de junho de 1998, ou seja, há quase 23 anos.

Na altura, a banda de Dave Grohl apresentava o álbum “The Colour and the Shape”, lançado um ano antes.

Veja aqui um vídeo do concerto, no qual Dave Grohl - “descontraído, simpático, despenteado, barbudo, de pastilha elástica na boca”, escrevia o jornal BLITZ - e companheiros tocam 'Big Me' na Praça Sony da Expo 98.

Desde então, os Foo Fighters voltariam a Portugal várias vezes, a mais recente das quais para um concerto no NOS Alive, em 2017. Mais pormenores sobre a estreia de 1998 estão aqui.