Para Mike Shinoda, os Linkin Park "eram os Bon Jovi dos anos 2000". O músico veiculou esta opinião em entrevista com o crítico musical Anthony Fantano.

"Os primeiros grupos pelos quais me apaixonei foram os Beastie Boys, os Run-DMC e os Bon Jovi", começou por dizer. "Não sabia o que é que gostava neles. Uma vez brinquei com a banda que éramos a versão dos anos 2000 dos Bon Jovi e eles ficaram passados".

Shinoda garante que esta afirmação é "100% verdadeira". "As pessoas podem detestá-los por serem demasiado pop, por serem hair metal, etc... Mas nos tornámo-nos acidentalmente nos Bon Jovi".

"Uma vez tocámos num festival iHeart, ou algo assim, e eu, o Chester e o Dave [Farrell, baixista] descobrimos que eles estavam a tocar num parque de estacionamento enorme. Toda a gente que estava no hotel conseguia ouvir. Havia luzes a entrar pelos quartos".

"A meio do concerto", continuou, o Jon Bon Jovi pôs-s a falar com o Richie Sambora, sobre os tempos em que levavam miúdas para o parque de estacionamento. E o Richie começa a tocar, e o Jon começa a abanar o rabo na direção do público".

"Ele tem uns 60 anos e pôs-se a abanar o rabo. Foi aí que percebi que os Linkin Park eram os novos Bon Jovi, porque pensei que era aquilo que tínhamos de começar a fazer. Era assim que iríamos acabar", rematou.