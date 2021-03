Matthew Followill, guitarrista dos norte-americanos Kings of Leon, deu uma entrevista à BLITZ, a propósito do novo disco da banda de Nashville, "When You See Yourself".

Produzido pelo inglês Markus Dravs, conhecido pelo seu trabalho com Arcade Fire ou Mumford and Sons, "When You See Yourself" é o oitavo álbum de um trajeto marcado pelo imenso sucesso de "Only by the Night", o disco de 'Sex On Fire' e 'Use Somebody', lançado em 2008.

Quando lhe pedimos que recorde esses tempos, Matthew Followill, cujo disco favorito dos Kings of Leon é "Because of the Times", de 2007, confessa: "Eu era tão novo... acho que nessa altura nem tinha cérebro. Passei por isso tudo a flutuar. Mas lembro-me que foi uma loucura. Nunca acreditámos que viriámos a ter tanto sucesso", reconhece. "Eu achava que íamos ser uma banda fixe, que íamos continuar a fazer música e que isso já era ótimo. Nunca pensei vir a ter um álbum e canções tão populares! Tivemos muita sorte", concede. "Isso abriu-nos muitas portas."



A "Only by the Night" seguiu-se, dois anos depois, "Come Around Sundown", um disco especialmente difícil de fazer, revela Matthew Followill.

"À partida diria que não sentimos a pressão [de suceder ao êxito de 'Only by the Night']. Mas devia haver alguma pressão subconsciente, porque nas gravações do álbum seguinte passámos os dias a beber, tínhamos lutas terríveis... não foi nada divertido. O 'Come Around Sundown' foi o disco que menos gostei de fazer. Foi muito deprimente", desenvolve. "Estávamos num estúdio em Nova Iorque, sem janelas, no verão. Eu via o sol de manhã, depois passávamos o dia todo a beber e a fazer música e não voltava a ver o sol até à manhã seguinte."

Veja aqui o vídeo de 'Stormy Weather', uma das 11 canções do novo "When You See Yourself", um álbum preparado em 2019 mas cujo lançamento foi adiado devido à pandemia de covid-19.