Camané, Ana Moura e Ricardo Ribeiro protagonizaram um momento de homenagem a Carlos do Carmo, no Festival da Canção, este sábado.

Interpretadas foram 3 das 8 canções que o fadista, falecido no primeiro dia de 2021, levou a concurso na edição de 1976 do Festival. Recorde-se que nessa edição do certame, o XIII Grande Prémio TV da Canção, Carlos do Carmo foi o escolhido para representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção 1976, tendo interpretado todas as canções do evento nacional. "Uma Flor de Verde Pinho" foi a vencedora.

Na homenagem deste sábado, Ricardo Ribeiro interpretou 'Estrela da Tarde', Ana Moura cantou 'Flor de Verde Pinho', e Camané teve a seu cargo a interpretação de 'No Teu Poema'. No final, todos se juntaram em 'Lisboa Menina e Moça'. A direção musical foi de José Manuel Neto.