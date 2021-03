Foram divulgadas as causas da morte de Alexi Laiho, dos Children of Bodom, falecido em dezembro aos 41 anos.

De acordo com Kimberly Goss, com quem ainda estava legalmente casado, o músico finlandês morreu devido a "degeneração do fígado e do pâncreas", provocada pelo consumo excessivo de álcool.

A autópsia revelou ainda que Laiho havia tomado, antes da morte, "um cocktail de analgésicos, opióides e medicação para a insónia".

A notícia da morte de Laiho foi dada a 4 de janeiro, mas o músico faleceu a 29 de dezembro de 2020. Ao longo de mais de 25 anos, foi o líder dos Children of Bodom até ao fim destes, em 2019. Era considerado um dos maiores guitarristas do mundo do metal.